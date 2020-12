Chico Gamba anuncia secretários que irão compor sua gestão

Eleito com 42,44% dos votos no pleito eleitoral de novembro, o prefeito Chico Gamba reuniu a imprensa e correligionários para anunciar na manhã de hoje terça-feira (08), nomes escolhidos para compor a sua equipe de governo.





Ao longo desta semana, era grande o volume de especulações a respeito dos nomes escolhidos para compor a gestão de Valdemar Gamba a partir de janeiro de 2021.





Pautado em escolhas técnicas, Gamba buscou profissionais se baseando em critérios que atendem ao interesse público, com capacidade técnica, conhecimento setorial e também com perfil pró-ativo.





Chico Gamba buscou nomes que fossem de encontro ao seu projeto de governo, priorizando o desenvolvimento do município. Entre os escolhidos estão Wagner Gervásio, que disputou as eleições como vice na chapa do PT e também Elisa Gomes, que foi candidata a reeleição no poder legislativo, mas não foi eleita.





"Fiz questão de já anunciar para que cada secretário passe a acompanhar a sua pasta, para que no início do ano tenhamos uma sequencia, afinal tem serviços que são excenciais e não podem parar, como coleta de lixo, saúde, estradas e outros que não podemos deixar falhar", disse.





O prefeito ainda não definiu o nome da pessoa que irá assumir a secretaria de assistência social. Segundo Chico, o objetivo é fazer um governo em prol a Alta Floresta.





"A minha busca sempre foi por um secretariado com capacidade técnica, até escolhi alguns nomes que disputaram a eleição contra mim, mas tem capacidade para estar em uma secretaria. Então é desta forma que queremos trabalhar", pontuou.





O anúncio foi realizado durante um café da manhã.





Confira os nomes:





Secretaria de Agricultura – Wagner Gervásio





Secretaria de Infraestrutura – Roberto Patel





Secretaria de Inovação e desenvolvimento - Mariney Viana Munhoz





Governo/Gestão - Robson Quintino





Secretaria de Educação – Lucineia Martins





Secretaria de Saúde – Lauriano Antônio Barella





Secretaria de Fazenda – Paulo Moreira





Secretaria de Cultura – Elisa Gomes





Secretaria de Esporte e Lazer - Valdines Rija





Secretaria de Meio Ambiente - Gercilene Leite





Chefe de Gabinete – Rosilda Dalla Riva





Procuradoria Jurídica – Dr. Kleber Coutinho





Conheça o perfil dos secretários:





Gabinete do Prefeito





Secretária Rosilda Dalla Riva, Consultora em processos de planejamento e gestão participativa no desenvolvimento de estratégias territoriais, Empreendedora Social, Geógrafa, Turismóloga e Especialista em Educação Ambiental e Ecoturismo para uso e conservação da Amazônia Norte Mato-grossense.





Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento





Secretário Robson Quintino, Alta-florestense, Consultor em socioeconomia, Professor e Empreendedor Social, é graduado em Administração, Mestre em Organizações e Desenvolvimento (políticas públicas) e Doutor em Gestão Urbana (PUCPR) com estágio doutoral - Political Science and International Relations at the University of Minho - Braga. Tem experiência enquanto gestor de projetos no SEBRAE Mato Grosso, atuou como Superintendente de Política do Turismo no Governo do Estado de Mato Grosso e facilitador de projeto de arregimentação e desenvolvimento setorial de Chapada dos Guimarães.





Secretaria de Fazenda





Secretário Paulo Moreira, formado em Administração de empresas pela Faculdade São Judas Tadeu, Paulo foi gestor administrativo da Embu S/A Engenharia e Comércio por mais de 28 anos, amplamente capacitado para exercer as atividades de gestão administrativa, financeira e contábil. Possui habilidades com gestão de processos e de pessoas. Experiência com tecnologias e habilidades de programação. Possui experiência em voluntariado, tendo realizado serviços humanitários em sua carreira entre os anos de 87 e 89 na cidade do Rio de Janeiro.





Secretaria de Educação





Secretária Lucinéia Martins de Matos, alta-florestense, 41 anos, especialista em Educação Escolar e graduada em Educação Física pela UFMT, atua como professora da rede pública de ensino há mais de 20 anos. Sempre envolvida em ações solidárias sendo voluntária há mais de 7 anos no Projeto Cuida Bem de Mim, projeto que auxilia nos cuidados de crianças que ficam somente meio período em creches.





Secretaria de Saúde





Secretário Lauriano Antônio Barella 43 anos, reside em Alta Floresta há 26 anos, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria e Perícia, é Mestre e Doutor em Ambiente e Desenvolvimento. Lauriano atua como consultor em gestão empresarial, é professor universitário há mais de 10 anos, já coordenou o curso de Ciências Contábeis da FADAF por 6 aos, atualmente é Diretor do Secitec. Participou do projeto de estudo da Embrapa da Bacia Mariana Uso do Solo e Qualidade de água e possui especializações na área da saúde em terapias alternativas.





Secretaria de Esporte e Lazer





Secretário Valdines Antônio Martins Rojas – Nei, empresário, 50 anos, casado e pai de 2 filhos, reside em Alta Floresta desde 1986 e sempre esteve envolvido com a prática de esportes do município. Já foi treinador da seleção de futebol de Alta Floresta, conquistando o 3º lugar no Estadual, também atua como treinador de times de amadores como o time do Boa Nova e da Polícia Militar e também como árbitro.





Secretaria de Cultura e Juventude





Secretária Elisa Gomes, chegou em Alta Floresta em 1988 juntamente com seu esposo, o saudoso Agostinho Bizinoto, é graduada em Letras, possui pós-graduação em Psicopedagogia e Especialização em Técnica de Encenação Teatral. Elisa participou da Federação Mineira de Teatro e do Grupo Teatral Erecteion em Uberlandia-MG. Foi presidente do Teatro Experimental de Alta Floresta e da FEMATA (Federação Mato-grossense de Teatro). Cumpre o terceiro mandato de Vereadora, já atuou como Secretária de Cultura e Juventude e mantém o Projeto Ocuparte (Ocupação com Arte), que fornece aulas de balé a crianças em bairros de nossa cidade.





Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável





Secretária Gercilene Meira Leite, 39 anos, reside em Alta Floresta desde 1997, graduada em Engenharia Florestal e cursa atualmente Direito pela UNEMAT. É atual diretora de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, onde já atuou em outros anos como Supervisora e Secretária da pasta. Gercilene atuou no Projeto Olhos D’água da Amazônia e possui longa experiência em Gestão Pública e Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas e Direito Ambiental.





Secretaria de Agricultura e Pecuária





Secretário Wagner Gervazio, tem 38 anos, nascido em Alta Floresta. Neto do senhor Vitório Gervázio, pioneiro da cidade e filhos de agricultores familiares. É Agrônomo e Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos pela UNEMAT de Alta Floresta - MT. Possui Doutorado em Engenharia Agrícola pela Unicamp. Trabalhou como Professor na Estadual Ouro Verde e na UNEMAT. Escritor, têm 3 livros, 1 capítulo de livro, 26 artigos científicos, 15 trabalhos publicados, 22 trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais. Tem experiência em pesquisa e extensão rural em agricultura familiar. Foi o primeiro presidente do Conselho Municipal da Juventude e Presidente da Associação Comunitária Rural Estrela do Sul (ACRES).





Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos





Secretário Roberto Patel, 57 anos, casado, pai de 2 filhos, faz parte de uma família pioneira da região que reside em Alta Floresta desde 1979, é agropecuarista, já atuou como Chefe da 20ª CIRETRAN em 2015 e sempre prestou serviços à comunidade alta-florestense.





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico





Secretária Mariney Viana de Araújo Munhoz, empresária, 50 anos, casada com Eduardo Munhoz e mãe de 3 filhos, é graduada em Ciências Contábeis e sempre atuou na área financeira e econômica. Filantropa, Mariney sempre contribuiu para o desenvolvimento de Alta Floresta. E pelo perfil empreendedor e comprometido assumirá a pasta dedicado ao fomento econômico do município.





Procuradoria Geral





Procurador Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, Advogado formado pela UFMT. Pós graduado em Gestão Pública Municipal pela UNEMAT, e em Direito Público Aplicado pela Escola Brasileira de Direito - EBRADI. Presidente da 8ª Subseção da OAB/MT - Alta Floresta no período de 2013 a 2015 e Conselheiro Estadual da OAB/MT nos períodos de 2016 a 2018 e de 2019 até 2021 (em exercício). Kleber atua como Procurador do Município efetivo desde 20/09/1.999.





