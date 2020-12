Cinco morrem após confronto com a Polícia Militar em Colíder

Cinco pessoas acabaram morrendo após um confronto com a Polícia Militar no município de Colíder, norte de Mato Grosso.





De acordo com informações da Polícia Militar, após diversas diligências na tentativa de capturar um fugitivo da cadeia de Alta Floresta, ontem, 23 de dezembro, informações da ARI (Agência Regional e Inteligência) eram de que o suspeito estaria em um veículo Vectra.





Policiais avistaram um carro semelhante que desobedeceu às ordens. Neste momento os suspeitos conseguiram foragir.





A Agência de Inteligência conseguiu identificar o local de parada do foragido, próximo a comunidade Zé Reis e obtiveram a informação de que estariam em 4 suspeitos e uma suspeita, todos armados, sendo que um deles inclusive possuía um colete balístico.





Na madrugada de hoje (24), as equipes da Polícia se aproximaram a pé do local onde se encontravam os suspeitos, cercaram a residência e ao amanhecer, antes mesmo da abordagem ocorrer, visualizaram um suspeito com uma espingarda 12, momento que ele esboçou uma reação ao ver os policiais posicionados e fora alvejado.





Após este primeiro contato o confronto se estendeu resultando em 5 pessoas baleadas, sendo 4 homens e uma mulher.





Após estabilização do cenário da ocorrência, no primeiro momento todos foram socorridos e levados ao hospital regional de Colíder, mas vieram a óbito.





Foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma pistola Glock 0.9mm, um revólver calibre 32, oito barras aparentemente sendo ouro, duas capas de colete balístico e uma placa balística Nivel lll-A, dversas munições de calibres diversos e materiais provavelmente produtos de furto ocorrido na região.





Os suspeitos mortos foram identificados como: Rafael Gonçalves Plácido, Hiago Perreira da Silva, Jhonatan Plácido Gonçalves, Douglas Plácido Gonçalves e Domenique Olímpia Anado.