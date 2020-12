Com dois de Brenner, São Paulo derrota Fluminense no Maracanã

Graças a dois gols de Brenner, o São Paulo derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite deste sábado (26) no estádio do Maracanã, e conseguiu ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético-MG.





Com o triunfo desta noite, o Tricolor do Morumbi alcançou os 56 pontos, abrindo 7 de vantagem sobre o Galo (que tem 49). Já o time das Laranjeiras ficou em 7º com 40 pontos.





Lei do ex em campo





Com maior qualidade técnica, o São Paulo começa o jogo mantendo a posse de bola e empurrando o Fluminense para o seu campo de defesa. Assim, o time do Morumbi criava boas chances.





E com este panorama, o São Paulo não demorou a abrir o placar, aos 14 minutos, quando Igor Gomes faz jogada com Daniel Alves e toca para Reinaldo na ponta esquerda. O lateral cruza rasteiro para Brenner, que chega de carrinho para marcar. Foi a lei do ex entrando em campo no Maracanã (o camisa 30 jogou no Fluminense na última temporada).





Com a desvantagem no placar, o time das Laranjeiras até tentava algo, mas não conseguia criar muita coisa.





O Fluminense só conseguiu a igualdade na etapa final, aos 6 minutos, quando Gabriel Sara vacila na saída de bola e toca no pé de Fred, que domina e chuta muito forte para deixar tudo igual.





O time do Morumbi não se satisfaz com o empate e começa a pressionar do time carioca. E aos 26 consegue ficar novamente na frente. Gabriel Sara cruza e o camisa 30 escora, mas o goleiro Marcos Felipe faz boa defesa. Pablo pega o rebate e chuta mal, mas Brenner aproveita e vence o goleiro tricolor.





O Fluminense até conseguiu criar alguma coisa após o segundo gol de Brenner, mas não foi eficiente quando a oportunidade apareceu, como na incrível chance perdida aos 40 minutos por Caio Paulista após lindo passe de Fred. Assim, o São Paulo venceu mesmo por 2 a 1.