Conab leiloa 447 cabeças de gado apreendidas em operação policial

Cinco lotes de bovinos, das raças nelore, angus e mista, totalizando 447 reses, serão levados a leilão no próximo dia 6 de janeiro. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o preço de abertura do leilão, referente ao total de animais, é de R$ 1.372.500.





O leilão faz parte do convênio entre a Conab e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os animais foram apreendidos em ação policial e se encontram em áreas de pasto na Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Rubiataba (GO).





Segundo o edital, publicado no site da companhia, o gado será entregue nas condições em que se encontra. Entre as vacas sem bezerro ao pé, existem diversas prenhas, na iminência de parir, podendo a quantidade de animais e lotes sofrer alteração. Desta forma, o valor poderá ser ajustado.





O primeiro lote é composto de 173 vacas das raças nelore e mista com mais de 36 meses, no valor inicial de R$ 570,9 mil. O segundo tem 78 animais, incluindo vacas nelores e bezerros, avaliados em R$ 210,6 mil. No terceiro estão vacas com crias, nelores e mistas, totalizando 114 cabeças, avaliadas em R$ 285 mil. O quarto lote tem 70 vacas angus, avaliadas em R$ 252 mil. Doze bois da raça nelore integram o quinto lote, avaliado em R$ 54 mil.