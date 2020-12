Concurso da Polícia Rodoviária Federal com 2 mil vagas deverá ser lançado em 2021

Novo concurso PRF pode acontecer em breve! O diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, José Lopes Hott, informou que a autorização está próxima.

No dia 06 de novembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro também disse que o concurso PRF ocorrerá em 2021. “Falei com o ministro Jorge, agora ministro do TCU, André Mendonça, Aggio e estamos alinhados com o Paulo Guedes (ministro da Economia). A previsão é de 2 mil vagas ano que vem”.

Jair Bolsonaro já havia confirmado o certame em live do dia 20 de agosto de 2020. "Com toda certeza, a Polícia Rodoviária Federal vai ter concurso em breve, de modo que seus quadros permaneçam cumprindo com seu dever no controle e prevenção nas estradas”, afirmou. No dia 24 de setembro de 2020, o presidente destacou que a PRF terá o total de duas mil vagas. A seleção acontecerá entre o final de 2020 e início de 2021, com remunerações de R$ 4.022,77 a R$ 10.357,88.

“O Aggio trouxe para nós a necessidade de mais PRF’s e já está bastante avançada a conversa com a Economia, de modo que 2 mil novas vagas possam ser abertas no final deste ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF. Isso é… meios, né, para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante a segurança pública no nosso país [sic]”, informou durante o evento, que foi realizado em Rio de Janeiro.

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal havia, inclusive, solicitado a abertura de novas vagas para a corporação. Esse pedido estabelecia um total de 2.772 oportunidades para os cargos de níveis médio e superior, que poderiam ser para Policial Rodoviário Federal e Agente Administrativo.

Situação atual do concurso PRF

Atualmente, há um concurso PRF vigente que aguarda suas últimas convocações. Referente a essa seleção, mais de mil candidatos já foram aprovados, restando ainda 614 pessoas na lista de aprovados para participar do curso de formação. Estima-se que serão chamados 609 candidatos classificados ainda em 2020, deixando de fora apenas seis participantes.

A expectativa para o novo concurso PRF é alta, tendo em vista que o déficit de pessoal em 2019 chegava a aproximadamente 8,3 mil policiais. Vale ressaltar que um pedido foi protocolado para contemplar mais de quatro mil vagas efetivas, mas a solicitação não foi autorizada pelo Ministério da Economia.

Na época, esperava-se ter 4.360 vagas para Policial Rodoviário Federal e 75 vagas para Agente Administrativo. O que temos, por enquanto, é a confirmação do presidente Jair Bolsonaro para 2.000 oportunidades efetivas. Entretanto, ainda não existem detalhes sobre como as vagas serão distribuídas nesse novo concurso PRF.

O representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Deolindo Paulo, pretende recompor o quadro de servidores para chegar a 13 mil funcionários. “O objetivo, a meta e todo o empenho nosso vai ser para chegar ao final de 2022 com o quadro de servidores legais completo”, afirmou Adriano Furtado, diretor-geral da PRF.

No dia 20 de novembro, o diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, José Lopes Hott, afirmou que acredita que o concurso terá o sinal verde do Ministério da Economia em breve. Apesar de ser dado como certo e ter sido anunciado pelo presidente, o certame ainda não tem o aval da Economia.

Mesmo assim, Hott se mostrou otimista e, após participar de uma live, até recomendou que os candidatos se preparassem. “Autorização do concurso deve sair em breve, estudem!”, disse o diretor-executivo.

Concurso PRF: projeto básico já foi elaborado pela comissão

Em live realizada na segunda quinzena de setembro de 2020, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal destacou que o projeto básico já foi entregue pela comissão do concurso. Esse documento servirá como uma bússola para a contratação da banca organizadora, já que ele informará os requisitos necessários para firmar o contrato com a empresa futuramente escolhida.

"A comissão cumpriu o papel dela. A gente teve a reunião essa semana. Temos uma minuta de projeto básico, mas não adianta o candidato ficar preocupado com o projeto básico. Ele não é divulgado até que saia a autorização [oficial] do concurso. Só depois disso é que vamos deixar públicos para as bancas organizadoras. Não adianta ter expectativa para projeto básico e foque na preparação do concurso”, explicou José Hott.

O diretor executivo também ressaltou que os concurseiros não precisam ficar preocupados com esse documento. Afinal de contas, as principais informações sobre o certame estarão disponíveis no próprio edital de abertura. O projeto básico servirá apenas como uma espécie de guia para as empresas que se candidatarem ao posto de banca organizadora.

Concurso PRF: remuneração e benefícios

O subsídio inicial para Policial Rodoviário Federal é de R$ 10.357,88. De acordo com a MP 837/2018, os nomeados ganharão gratificação de R$ 420,99 para cada seis horas trabalhadas em momento de descanso. Caso o período aumente para 12 horas de serviço, o valor passará a ser de R$ 900,00.

E a função de Agente Administrativo? O concurso PRF prevê subsídio de R$ 4.022,77, contando com gratificação por desempenho de atividade de apoio técnico-administrativo. Contudo, esses valores podem passar por reajustes. É possível que incida adicional para aqueles que trabalharem na região fronteira.

Concurso PRF: cargos e vagas

Ao todo, o novo concurso PRF poderá fornecer ao menos 2.000 vagas para os seguintes cargos:

Policial Rodoviário Federal: vagas para profissionais de nível superior em qualquer área recebendo R$ 10.357,88;

Agente Administrativo: vagas para profissionais de nível médio que ganharão R$ 4.022,77.