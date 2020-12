Criança desaparece na véspera de Natal em MT; bombeiros e Ciopaer fazem buscas

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) fazem buscas pelo menino Heitor, 2 anos, que desapareceu na tarde de quinta-feira (24), véspera de Natal, numa chácara que fica próxima da MT-449 e da fundação Rio Verde, na saída do Lucas do Rio Verde (332 km da Capital) para Tapurah.





Helicópteros da Polícia Militar e dos bombeiros sobrevoam uma região de mata, na manhã desta sexta-feira (25), em busca do menor.





O Corpo de Bombeiros informou ao RepórterMT, que os pais afirmaram ter sentido falta da criança, por volta das 15 horas, e às 16 horas entraram em contato com a corporação de Lucas do Rio Verde, que iniciaram os trabalhos.





Durante a tarde foi utilizado um drone da Polícia Judiciária Civil, controlado pelo soldado bombeiro Faria, o qual fez as buscas em uma lavoura de soja, mas sem sucesso. Devido ao horário, os militares inciaram o trabalho nesta manhã.





No entanto, há relatos que pessoas que teriam visto a criança atravessar a MT 449, e entrado na região da fundação Rio Verde.





Heitor e a família não são moradores de Lucas e foram à cidade para as festas de fim de ano.





