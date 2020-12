Em Mato Grosso: Cobrador espanca e quebra garrafa de cerveja na cabeça de inquilino

Vídeo que circula nas redes sociais mostra agressor espancando um homem, dentro de uma oficina em Tangará da Serra (239 km ao Médio-Norte de Cuiabá), durante a cobrança de uma dívida. O suspeito aparece bebendo uma cerveja e dá tapas, chutes, socos e humilha a vítima. Em certo momento da agressão, ele quebrar a garrafa ‘long neck’ na cabeça do rapaz. As cenas são fortes e o crime está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

As informações preliminares obtidas pela reportagem dão conta de que a vítima já foi identificada, mas está fora da cidade com medo das ameaças que sofreu. Delegado Adil Pinheiro está responsável pela investigação do crime e mobilizou a equipe de investigadores.

O autor das agressões também foi identificado, mas ainda não localizado. Ele é conhecido na cidade e seria filho de um empresário da região, o que não foi confirmado pelas autoridades. Durante a agressão, ele dá tapas na cara da vítima, chutes na boca do estômago, além de socos e e proferir ameaças e humilhação.

Em determinado momento, o agressor pega uma garrafa da cerveja que estava bebendo e quebra com força na cabeça da vítima. As cenas são filmadas por uma pessoa que também já foi identificada. Ele incita a violência o tempo todo. A dívida da vítima com o agressor seria de R$ 500.

O vídeo circulou nas redes sociais desde o começo da tarde deste sábado (5). Várias pessoas reconheceram o rapaz que estava sendo agredido e citaram o nome dele nos comentários das redes, bem como o agressor. O vídeo foi desfocado para preservar a identidade da vítima. As cenas são fortes e não há informação sobre o estado de saúde do rapaz.









