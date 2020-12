Empresa tem conta hackeada e quase R$ 50 mil são roubados

Uma empresa altaflorestense acabou registrando ocorrência ontem, quinta-feira (24), após ter R$ 48.646,00 transferidos de sua conta bancária para ao menos quatro pessoas.





A situação foi comunicada por um funcionário da empresa, informando que no dia 22/12 por volta das 13h50 estava efetuando pagamentos de boletos no gerenciador da empresa quando apareceu na tela do programa um módulo de segurança para atualizar o sistema, quando foi atualizado teve a conta corrente da empresa invadida por hackers.





Na ocasião foram feitas transferências bancárias para contas em cooperativa de crédito fora do estado, sendo uma de R$ 4,552,10 data transferência 22/12/2020 às 14:02:16, outra de R$ 14,965,12 data de transferência 22/12/2020 às 13:56:05; mais uma de R$ 14,878,78; data da transferência 22/12/2020 às 13:54:39 e a última no valor de R$ 14,250,00; data da transferência 22/12/2020 às 13:57:19.





Posteriormente o funcionário recebeu a ligação do centro administrativo da cooperativa de crédito, onde uma suposta atendente afirmou que as transferências eram fraudes e enviou um número de protocolo.





A suposta atendente afirmou que iria fazer o estorno das transferências, mas até ontem (quinta) não haviam sido realizados.





O caso foi encaminhado à Delegacia Municipal