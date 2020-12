Escola Militar Dom Pedro II está entre as 3 melhores equipes em competição de matemática do Brasil

A Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, localizada em Alta Floresta está entre as três melhores equipes do país na Maratona Cactus 2020. Trata-se de uma competição que possui o foco em estimular o aprendizado em matemática para alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano de escolas públicas e dar aos alunos o senso de protagonismo sobre suas jornadas. É uma disputa que envolve desafios matemáticos aplicados em problemas reais. A participação na competição é através de equipes, de forma não presencial, com três fases eliminatórias, coordenada por um professor.





Segundo o professor Paulo Victor França, a equipe “Bombeirinhos”, foi a única escola do Estado a estar entre as premiadas e ganhar medalha de ouro fora da região Nordeste. “A equipe foi assim carinhosamente nomeada pelos estudantes, em virtude de ser a única escola militar gerida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso”, assinala. Foram premiados os alunos Tayssieli Ferro, Melissa Cunha, Davi Abranches e André Prado, todos do 9º ano do ensino fundamental.





“A participação nessa Maratona foi algo muito importante, onde conseguimos desenvolver um trabalho em equipe muito consistente e prazeroso. Espero poder estimular meus alunos a continuarem os estudos e participação em novos eventos almejando sempre voos mais altos e que cada vez mais estudantes tenham interesse em participar de eventos como esse”, ressalta Paulo Victor.





A aluna Tayssieli Ferro diz estar satisfação em participar da Maratona. “Foi uma experiência incrível, divertida, que com certeza me inspirou e trouxe novas ideias de como seguir na minha carreira acadêmica. Por ser a minha primeira vez participando de uma competição estudantil em grupo e não individualmente, não sabia o que esperar quanto ao trabalho compartilhado, mas agora, depois de já finalizado, posso dizer que foi espirituoso e que ver os colegas trabalharem juntos pelo mesmo objetivo foi gratificante.





A estudante frisa que utilizar a matemática em situações reais do cotidiano a ajudou a compreender melhor a realidade em sua volta. Ela explica que, para quem nunca participou de competições do conhecimento, recomenda que tenham essa experiência “Olha, é algo inesquecível que nos inspira a buscar o aprendizado e o ouro em cada competição”, comemora.





No entendimento da coordenadora pedagógica Ivanilda, a equipe gestora se sente orgulhosa em estar colhendo os frutos do trabalho de uma equipe escolar empenhada e comprometida com o fazer pedagógico, mesmo em meio a tantos desafios.





“Participar de eventos como esses, contribui para a avaliação do nosso trabalho. Mais uma vez a nossa escola em destaque no cenário educacional do município, do Estado e do país”, avalia.





A coordenadora pedagógica lembra que uma das metas da escola é estimular o desenvolvimento dos estudantes e prepará-los para participar de competições e provas externas, buscando elevar a qualidade de ensino. “Mesmo em tempos de pandemia a escola continuou estimulando os alunos para dar continuidade ao processo de ensino aprendizagem. Uma das competições que a escola participou foi a Maratona Cactus”.





Maratona





A Maratona contou com a participação de mais de 3 mil alunos de 17 estados diferentes e Distrito Federal. Os estudantes foram divididos em dois níveis: nível 1 (alunos de 6° e 7° ano) e nível 2 (alunos 8° e 9° ano). No total, o evento foi dividido em três desafios, que consistiam em aplicar a matemática de forma usual em nosso cotidiano.





Ao todo foram premiadas 70 equipes, sendo 35 equipes de cada nível. Foram entregues: 15 menções honrosas, 10 medalhas de bronze, 7 medalhas de prata e 3 medalhas de ouro, para cada nível.