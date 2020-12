Exames apontam que Heitor foi alimentado durante os 3 dias de sumiço

Exames preliminares realizados no menino Heitor Maciel, 2 anos, logo após ele ser encontrado, apontam que o garoto foi alimentado e hidratado durante os três dias em que ficou desaparecido, em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá).





O investigador João Cleberson informou ao site RepórterMT que vários exames foram realizados em Heitor, para apontar o que possa ter acontecido com o menino no período do seu sumiço e que o provável é de que ele tenha sido deixado no aterro sanitário por alguma pessoa.





Durante a apuração, os investigadores encontraram pistas que reforçam a ideia de que ele tenha sido deixado no local. Os agentes encontraram pegadas de dois adultos, sendo uma de chinelo e outra de bota, nas imediações do aterro.





A polícia realizava varredura na região quando encontrou os rastros rumo ao matagal, mas não há marca de pegada da criança ou que leva a crer que ela tenha sido levada no colo até o local.





Outro fato que chama atenção é que as pegadas apontam apenas para o matagal, ou seja, quem passou por ali não saiu pela porteira de entrada do aterro sanitário o que leva a crer que as pessoas não queriam ser vistas.





A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros que conduziram as buscas, não se conformam de terem realizados várias buscas naquela região, inclusive com cão farejador, e não terem encontrado o menino.





As investigações continuam.





Fonte: https://www.reportermt.com.br/policia/exames-apontam-que-heitor-foi-alimentado-durante-os-3-dias-de-sumico/127788