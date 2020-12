Governo e Prefeitura assinam cooperação para asfaltar 57,5 km da MT-206 em Paranaíta

O governador Mauro Mendes e o prefeito de Paranaíta, Antônio Domingo Rufatto, assinaram nesta quarta-feira (09.12) um termo de cooperação para a pavimentação de 57,5 quilômetros da rodovia MT-206, entre os municípios de Paranaíta e Apiácas, no Norte de Mato Grosso. A obra vai impulsionar a produção agrícola, bem como a extração e o escoamento do calcário da região.





A cooperação foi assinada ainda pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, durante reunião no Palácio Paiaguás, que contou também com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e do secretário-chefe de Gabinete de Governo, Jordan Espíndola.





Será asfaltada a MT-206 no trecho entre a sede da cidade de Paranaíta e o acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires, em direção ao município de Apiácas. Esta é a 12ª cooperação firmada entre o Governo de Mato Grosso e prefeituras neste ano, para a realização de obras de pavimentação da malha rodoviária estadual.





Conforme o governador Mauro Mendes, a obra é a realização de um pedido antigo dos moradores e vai proporcionar desenvolvimento econômico-social para toda a região, além de reduzir os custos da obra e possibilitar ao Governo do Estado a execução de melhorias de infraestrutura rodoviária em mais regiões de Mato Grosso.





“O importante é que, nesse convênio com a prefeitura, ela tem máquina e equipamento, o que barateou muito a obra na região. Nós vamos ampliar a logística ali daquela parte de Mato Grosso que estava há muitos anos esquecida. Um sonho antigo, de muitos e muitos anos. Vai beneficiar muito a região, o desenvolvimento, o crescimento do agronegócio e, acima de tudo, o ir e vir das pessoas. Por ali passam pessoas para visitar seus parentes, as ambulâncias levando as pessoas em busca de saúde. Um direito ao progresso que todos os mato-grossenses têm. Parabéns prefeito e obrigado por essa parceria”, afirmou Mauro Mendes.





Ainda segundo o governador, as parcerias já são consideradas um grande exemplo de solução adotada pelo Poder Público para diminuir o custo das obras, sem perder a qualidade. Somente com as cooperações com prefeituras aproximadamente 420 quilômetros de rodovias estão com obras em andamento, além das obras executadas diretamente pelo Governo do Estado.





“Hoje Mato Grosso tem mais de mil quilômetros de rodovias sendo asfaltados. É um recorde no Brasil, não tem nenhum Estado fazendo isso, nem o governo federal. Graças ao trabalho da secretaria e de todos que estão ajudando a recuperar o Estado de Mato Grosso, como a Assembleia Legislativa, nossa base, e todos os mato-grossenses que têm ajudado, cada um fazendo sua parte”, reforçou o governador.





O secretário Marcelo de Oliveira explicou a importância deste modelo de cooperação, tanto para o Estado quanto para os Municípios, uma vez que a Sinfra fica responsável por realizar a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados diretamente pela prefeitura, como sinalização, proteção ao meio ambiente e obras complementares, por exemplo.





Neste modelo de cooperação não há transferência de recursos ao município e o valor de referência da secretaria para a licitação da obra é de R$ 57 milhões. “Mais uma parceria que firmamos, segundo a determinação do governador Mauro Mendes, de trabalhar em conjunto com os municípios. São quase 420 quilômetros de asfalto novo em parceria com as prefeituras em apenas um ano. Esse é um sinal de credibilidade que o Governo do Estado tem hoje e a nova forma que temos de trabalhar juntos, com as prefeituras executando e fiscalizando”, afirmou.





Para o prefeito de Paranaíta Antônio Domingo Rufatto, a formalização da cooperação será a “redenção” do município, que será muito beneficiado economicamente com a ligação asfáltica até a cidade vizinha de Apiacás. “A esperança e a fé são as últimas que morrem. E aqui hoje é a realização de um sonho. Vai ser a redenção de uma região toda, vamos movimentar aquela região lá”, afirmou.





Além disso, segundo o prefeito, a pavimentação vai facilitar o acesso e toda a logística de escoamento da produção de Apiacás em direção à rodovia federal BR-163, tornando a rodovia estadual um novo “corredor de grãos e calcário”.





“Lá na cidade de Apiacás tem uma jazida de calcário que já foi feito estudo lá, que tem durabilidade de 200 anos, e o PH do calcário de lá é melhor do que o de Nobres. Vai ser a redenção da nossa região. O governador não está só assinando asfalto para ligar esses dois municípios. O governador está trazendo a redenção e o progresso. A agricultura está chegando, e dependemos dessa jazida de calcário para baratear custos. O nosso agradecimento de coração, estou saindo do meu mandato de oito anos com essa realização, que é chave de ouro. Nosso agradecimento será eterno. O senhor será sempre lembrado”, encerrou o prefeito.





Além da cooperação firmada com Paranaíta, já foram firmadas parcerias com os municípios de Porto dos Gaúchos, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Aripuanã, Sorriso, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Canabrava do Norte, São Félix do Araguaia, Santo Afonso e Tangará da Serra.