Governo federal apresenta Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (16), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. O plano de vacinação, que ainda não data de início, prevê quatro grupos prioritários que somam 50 milhões de pessoas.

A prioridade será para trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com doenças crônicas (hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, entre outras), professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Estes grupos receberão duas doses em um intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda injeção.

Para estes grupos, serão necessárias 108,3 milhões de doses de vacina, já incluindo 5% de perdas. Segundo o plano, o governo federal já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 por meio de acordos.

O Ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo, afirma que “Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan , pela Fiocruz ou qualquer indústria, terão prioridade do SUS e isso está pacificado”.