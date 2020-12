Guarda municipal atira em cachorro para separar briga de animais

Imagens de um agente da Guarda Municipal de Vila Velha, no Espírito Santo, atirando contra um cachorro, tomaram as redes sociais nesta sexta-feira (11).



De acordo com a prefeitura da cidade capixaba, o episódio ocorreu na noite da última segunda-feira (7), e intuito do guarda era conter o animal, que atacava outro cão de menor porte.



As imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o cachorro maior puxa o outro, e pessoas que passavam pela rua tentam separar os animais.



Um homem chega a dar pauladas no cão que, com a mandíbula, segurava o outro animal.



Em certo momento, conforme mostram as gravações, uma viatura da Guarda Municipal chega ao local, e o agente decide controlar o ataque atirando no cachorro.



Segundo a prefeitura, o tiro foi direcionado a uma das patas do animal e, em seguida, os guardas o colocaram na viatura e levaram para uma clínica veterinária.



A prefeitura também afirmou que, naquele momento, os agentes não portavam spray de pimenta, arma de choque, ou qualquer outro equipamento que pudesse conter o cachorro sem feri-lo.



Após levarem o animal ferido ao veterinário, os guardas registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O documento definiu o caso como “crimes diversos: ocorrência para

fins de direitos civis”.



A tutora do animal apresentou-se e justificou que o cachorro havia fugido de casa após o filho dela, de oito anos, deixar o portão aberto.



A CNN tentou contato com a dona do cão baleado e com a clínica veterinária onde o animal foi atendido, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.