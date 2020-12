Helicóptero do Ibama cai no Pantanal próximo a divisa de MT com MS; um óbito confirmado

Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), prefixo PR-HEB, caiu no Pantanal, próximo a divisa do estado de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (1). O coronel do Corpo de Bombeiros do Pará, Mauro Tadeu, teve a morte confirmada.





A informação foi confirmada ao site Olhar Direto pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que deslocou uma equipe para prestar apoio ao resgate, a pedido do Secretário de Segurança Pública (Sesp), Alexandre Bustamante.





A versão inicial apurada é de que a aeronave do IBAMA estava realizando operações ambientais quando o acidente aconteceu.





Até o momento, a confirmação é de uma única vítima, identificada como Mauro Tadeu, coronel do Corpo de Bombeiros do Pará. Ele pilotava a aeronave e seria a única pessoa no helicóptero.





