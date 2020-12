Homem que espancou mecânico em Tangará é indiciado por tortura e roubo qualificado

Gustavo Henrique Nilson Albuês, de 20 anos, que foi preso após aparecer em um vídeo espancando o mecânico João Paulo, de 27 anos, por conta de uma dívida em Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá), foi indiciado por tortura e roubo qualificado.





O criminoso é reincidente por tortura, sendo que em uma outra ocasião espancou o próprio irmão.



A última agressão cometida por ele aconteceu no dia 30 de novembro, mas veio à tona no dia 6 de dezembro. O espancamento e humilhação foi registrado por um amigo e comparsa dele, identificado como Jhony Marlon Camargo de Souza, que também foi preso, no dia 8 do mesmo mês. A última agressão cometida por ele aconteceu no dia 30 de novembro, mas veio à tona no dia 6 de dezembro. O espancamento e humilhação foi registrado por um amigo e comparsa dele, identificado como Jhony Marlon Camargo de Souza, que também foi preso, no dia 8 do mesmo mês.





Gustavo ainda raspou a cabeça na tentativa de se descaracterizar para fugir da polícia. O delegado responsável pelo caso, Adir Pinheiro, contou que fora a tortura filmada, o mecânico foi espancado outras duas vezes.





“Após aquela ação, eles voltaram na oficina, no mesmo dia, e agrediram a vítima novamente. Depois daquele vídeo, aquele rapaz que aparece agredindo faz outro vídeo agredindo, mas, dessa vez, em forma de selfie, segurando o celular com uma mão e batendo com a outra”, contou.





Além de tortura, Gustavo e seu comparsa Jhony foram indiciados por roubo qualificado, pois obrigaram a vítima a retirar uma peça do carro de um cliente que estava na oficina, levando com eles.





Ainda de acordo com o delegado, havia uma terceira pessoa na cena do crime. Ela foi com os suspeitos no carro, mas não participou da ação.





“Quando ela viu que o Gustavo voltou a bater na vítima, ela desceu e pediu que parasse, então ela foi ouvida apenas na condição de testemunha e não será indiciada”, explicou.





O mecânico João Paulo decidiu quebrar o silêncio e durante uma entrevista, relatou que sofreu uma covardia muito grande.





"Eu achei que eu iria morrer, pensei que se eu corresse seria pior" afirmou a vítima.





