Jovem morre afogado no rio Teles Pires

Lucas Muniz da Rosa, 16 anos, morreu afogado, esta tarde, no rio Teles Pires, onde deságua o Kaiabi, nas proximidades da BR-163, a cerca de 32 quilômetros da região central de Sinop. As informações foram confirmadas, ao site Só Notícias, pelo sargento do Corpo de Bombeiros, Edivan Borges.



“Ele estava tomando banho e uma pessoa começou se afogar. Ele foi tentar ajudar e aí acabou afundando e não voltou mais. Populares conseguiram tirar da água a outra pessoa que estava se afogando”, explicou.



De acordo com o militar, o local em que o rio fica é de difícil acesso. “O acesso é por uma estrada vicinal ao lado da rodovia”. “Foram cerca de 45 minutos de mergulho. O corpo estava próximo ao local que afundou e a 7 metros de profundidade”, detalhou.



Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica também foi acionada para os procedimentos necessários. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia.

