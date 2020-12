Libertadores: Grêmio vence Guaraní e está nas quartas de final

O Grêmio garantiu nesta quinta-feira (3) a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após derrotar o Guaraní (Paraguai) em Porto Alegre por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da competição.





No confronto de ida, realizado na última quinta-feira (26) no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, o Tricolor também venceu por 2 a 0. Agora, o adversário do time de Renato Gaúcho na próxima fase da competição será o Santos.