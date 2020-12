Maior apreensão de 2020: PM encontra 1,3 tonelada de maconha em caminhonete

Policiais militares de Alto Taquari (a 479 km de Cuiabá) apreenderam na quinta-feira (24.12), véspera de Natal, 1.155 tabletes de maconha. A ação resultou em uma das maiores apreensões de droga no ano de 2020.





Uma denúncia descrevia uma caminhonete GM S10 branca, abandonada em um acostamento na MT 100, sentido a cidade de Alto Araguaia. No local, os policiais perceberam um forte odor que vinha da carroceria. Ao abrir o compartimento, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente.





O carro estava com problema mecânico e foi necessário o serviço de guincho e encaminhado ao Cisc para uma verificação mais detalhada. Durante o procedimento foram encontrados entre o assento do passageiro, na parte traseira e até no forro, vários tabletes de maconha.





A placa da caminhonete é da cidade de São Jorge do Ivai, no Paraná e pertence a uma empresa de aluguel de veículos. Ao todo, 1,3 tonelada de maconha tiradas de circulação. Nenhum suspeito foi localizado.