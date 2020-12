Motociclista falece após acidente na MT-208

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 22h00 de ontem, sexta-feira (25), na rodovia MT-208 e envolveu um veículo Uno, cinza, conduzido por um homem de 48 anos e uma moto Factor, branca, conduzida por um homem de 27 anos.





Segundo versão apresentada pelo motorista do veículo, ele trafegava pela rodovia sentido Nova Monte Verde à Alta Floresta e em sentido contrário trafegava o motociclista.





Chovia no momento do acidente e conforme o motorista o automóvel, reduziu a velocidade e teria dado sinal para que o motociclista que trafegava com farol alto, reduzisse a luz.





Momentos depois percebeu que o motociclista identificado como José Barros Silva adentrou à sua pista e veio a colidir, atingindo o para-brisa, passando por sobre o veículo e vindo ao solo, o seu capacete foi encontrado alguns metros depois.





A equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local constatou que José Barros Silva encontrava sem vida. O local foi isolado e houve o aguardo até a chegada da POLITEC.