Motorista de aplicativo pede para cliente usar máscara e leva 3 tiros

Motorista de aplicativo de 24 anos foi vítima da tentativa de três disparos de arma de fogo na tarde desta terça (22), em Cuiabá. Passageiro teria ficado irritado ao ser pedido para utilizar máscara facial, exigida para evitar a proliferação do novo coronavírus.





De acordo com o registro, motorista pegou o passageiro na rua São Cristovão, no bairro Jardim Paulista. Ele já estava sem máscara, mas afirmou que a colocaria após realizar algumas ligações.





No entanto, ao ser questionado pela segunda vez, se recusou a colocar o equipamento de proteção. Com a negativa, motorista pediu para que homem descesse do carro.





Fora do veículo, passageiro teria sacado uma arma de fogo e efetuado três disparos contra o trabalhador. Motorista, no entanto, não foi atingido, conseguiu sair do local e foi até a Central de Ocorrências registram boletim. Polícia Civil investiga o caso.









Fonte: https://www.rdnews.com.br/policia/na-capital-motorista-de-aplicativo-pede-para-cliente-usar-mascara-e-leva-3-tiros/138123