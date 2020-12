Mulher é arrastada por cobra Sucuri enquanto tratava de peixes

Ao portal bombeiro do município apontou que a mulher estaria à beira da água, no Mirante do Lago, tratando de peixes. De repente, ela sentiu algo se aproximando e foi surpreendida quando teve as pernas agarradas.





Pouco após ser presa pelo animal, a mulher foi arrastada para dentro da água. Contudo, a cobra não conseguiu afundar a vítima. Não há informações sobre qual seria a espécie da cobra, mas na região há especulações sobre a possibilidade de se tratar de uma sucuri.





Com a força aplicada pelo animal, a mulher ficou com hematomas nas pernas, mas passa bem. No momento em que os bombeiros chegaram ao local, a mulher já estava liberta do animal, mas seguia em estado de choque.





Em casos de ataque de animais, o Corpo de Bombeiros Militar pode ser acionado por meio do telefone 193.