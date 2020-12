Mulher que passava o Natal com a família em rio morre afogada

Uma mulher de 45 anos, identificada como Vera Lucia de Rezende Dias, morreu afogada na última sexta-feira (25) no Rio Guariba, no município de Colniza (a 1.022 km de Cuiabá). Ela teria se desequilibrado na margem do rio enquanto tomava banho e foi levada pela correnteza.



O corpo da vítima já foi localizado. A mulher estaria passando o dia de Natal com a família no rio. Ela teria se desequilibrado e foi levada pela água. Pessoas no local tentaram salvá-la, mas sem sucesso.



Familiares de Vera então pediram por socorro e a polícia foi acionada. Populares realizaram buscas pela região e o corpo foi encontrado a poucos metros de onde ela se afogou. O corpo foi encaminhado à perícia.