Operação apreende defensivos agrícolas irregulares em Mato Grosso

Os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fizeram, durante o período de 13 a 18 de dezembro, as operações Ronda Agro II e Hórus, no estado de Mato Grosso, com o objetivo de coibir o comércio e o uso de defensivos agrícolas irregulares com princípios ativos proibidos no Brasil e produtos contrabandeados de países vizinhos.





Ao todo, foram apreendidos 275,5 litros e 10.949,1 quilos de defensivos agrícolas irregulares em seis empresas, 40 propriedades rurais, uma indústria e um veículo transportador em trânsito, nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Paranatinga, Rondonópolis, Itiquira e Pedra Preta.





Auditores fiscais federais agropecuários do Mapa e fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (Indea) lavraram 29 autos de apreensão e 28 autos de infração, somando 57 autuações.





Essa foi a segunda ação nacional conjunta entre o Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira) e o Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (VIGIA), como parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. A equipe apreendeu ainda um veículo roubado e interceptou um veículo, que estava transportando 1.360 kg de carnes suína e bovina de origem desconhecida. As mercadorias foram destruídas. Os órgãos ambientais e de vigilância sanitária interditaram um matadouro clandestino.