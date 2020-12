Padrasto esfaqueia enteado no peito durante briga no Natal em MT

Manoel Nogueira dos Reis, de 43 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (25) após esfaquear o enteado no peito, dentro de casa, no município de Água Boa. O homem confessou o crime para os policiais.





De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por volta das 16h com a informação de que um padrasto esfaqueou seu enteado, de 18 anos, após uma discussão, no bairro Guarujá.





No local, os policiais viram o jovem caído no chão com o peito ferido por faca. Uma ambulância do Hospital Regional da cidade fez os primeiros socorros à vítima e o encaminharam até a unidade de saúde.





Os militares viram várias marcas de sangue nas paredes e no chão da residência. Em diligências pela cidade, receberam a informação de que Manoel estava no Bar do Serrinha.





No estabelecimento, o homem negou que tenha esfaqueado o enteado, mas após os policiais perceberem marcas de sangue na sua roupa, ele confessou o crime e mostrou onde estava a arma usada. Ele não contou a motivação.





Manoel foi encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade, que vai investigar o crime.