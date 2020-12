Palmeiras goleia Delfín e avança na Libertadores

Vitória tranquila





Mesmo atuando em casa, o Palmeiras dominou o primeiro tempo, mantendo a posse de bola e criando várias oportunidades. E de tanto tentar, a equipe brasileira abriu o placar aos 28 minutos com um belo gol. O volante Patrick de Paula aproveitou uma sobra de bola e acertou um chute muito forte no ângulo do gol defendido por Banguera.





O 1 a 0 permaneceu até o intervalo, mas bastou a etapa final começar para o Palmeiras conseguir vencer a defesa adversária novamente. Logo aos 3 minutos, o garoto Gabriel Verón recebeu lançamento de Danilo e bateu por cobertura para garantir o 2 a 0.





Mas o Verdão queria mais, e conseguiu aos 6, quando Gabriel Verón achou o atacante Willian. A partir daí o Palmeiras fez o que quis no confronto.





Assim, aos 14 minutos Raphael Veiga cruza para Gabriel Verón acertar um voleio para fazer o seu segundo no jogo, e o quarto do time paulista.





E o quinto veio já nos acréscimos, quando Gabriel Silva toca para Danilo superar a defesa adversária.





Desta forma o Palmeiras se tornou a segunda equipe brasileira a alcançar as quartas de final da atual edição da Libertadores, junto com o Santos. Flamengo e Athletico-PR já foram eliminados, enquanto Internacional e Grêmio lutam pela sua vaga.