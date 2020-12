Pantera Negra, Capitã Marvel e Taskmaster chegam em Fortnite

A Epic Games anunciou que uma nova atualização de conteúdos temáticos da Marvel já está disponível para todos os jogadores de Fortnite. O pacote adicional traz bastantes novidades para os fãs, com destaque para skins exclusivas do Pantera Negra, da heroína Capitã Marvel e do vilão Taskmaster.

O pacote Realeza e Guerreiros da Marvel adiciona as skins de três icônicos personagens, além de acessórios temáticos com referências à mitologia e narrativa do Pantera Negra, Capitã Marvel e Taskmaster. Por fim, após algumas partidas os jogadores podem habilitar a tradicional saudação de Wakanda Forever, que se tornou emblemática após a morte do ator Chadwick Boseman e da ascensão dos movimentos antirracistas.

Confira abaixo todo o conteúdo que surge no novo pacote de Fortnite.

Pantera Negra

Traje Pantera Negra com o Estilo Carga Cinética

Picareta dupla Adagas de Vibranium

Asa-delta Veículo Estelar de Wakanda

Acessórios para as Costas Capuz do Rei com Estilo Variante Carga Cinética

Capitã Marvel

Traje Capitã Marvel com Estilo Variante Empoderada

Picareta Bastão Alfa

Asa-delta Poder da Mar-Vell

Acessório para as Costas Contraplaca Kree com Estilo Empoderada

Taskmaster

Traje Treinador

Acessório para as Costas Escudo do Mímico

Picareta Espada Imitadora

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Android e Nintendo Switch.





