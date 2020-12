Pedreiro é acusado de furtar betoneira avaliada em R$ 4 mil de obra

suspeito, de 47 anos, está sendo acusado de furtar uma betoneira avaliada em R$ 4 mil de uma construção. Ontem, o mestre de obras procurou a delegacia de Polícia Civil para formalizar denúncia e pedir providências sobre o caso.





O denunciante disse aos investigadores que contratou o pedreiro por 26 dias para trabalhar e faltou entregar R$ 1,4 mil, por este motivo o suspeito teria ido até a obra com o equipamento.





Ainda de acordo com o denunciante, imagens de câmera de segurança flagraram o suspeito com a betoneira em uma caretinha sendo puxada por um Fiat Uno vermelho. Ele ligou, mas não foi atendido, em seguida foi até a casa do pedreiro e flagou a betoneira nos fundos o imóvel.





O caso deverá ser repassado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) fazer as investigações.





Fonte: https://www.sonoticias.com.br/policia/pedreiro-e-acusado-de-furtar-betoneira-avaliada-em-r-4-mil-de-obra-em-sinop/