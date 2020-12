PF faz buscas contra morador de Mato Grosso por ameaçar ministro do STF

A Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira (22) a Operação Shield, com o objetivo de investigar e prevenir a concretização de ameaças à vida do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de seus familiares, praticadas por um morador de Paranatinga.





Foram cumpridos dois mandados judiciais, sendo um de busca e apreensão, e outro de proibição de aproximação do ministro e seus familiares, bem como dos seus locais de trabalho e residência.





Além disso, houve bloqueio da rede social utilizada para a perpetração das ameaças.





O investigado se identifica nas redes sociais como Ezequiel Souza Lopes. Em novembro, ele postou em uma rede social a seguinte mensagem: "Você Alexandre de Moraes e a sua família vai ser executada, e não tem mais volta você, você pediu isso, então toma tiro".





Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília.





Alexandre de Moraes é o relator de um inquérito a fim de apurar ameaças a ministros do Supremo.





No entanto, a operação realizada nesta terça no Mato Grosso não tem relação direta com a ação que está nas mãos do ministro.





Fonte: https://www.midianews.com.br/