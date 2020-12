Polícia Civil prende homem ameaçava adolescente de 13 anos para receber foto íntimas

Um homem suspeito de constrangimento ilegal e de armazenamento de imagens íntimas de uma adolescente, de 13 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (21.12), em Vila Rica. O suspeito, de 23 anos, foi identificado e preso após entrar em contato com a vítima, enquanto ela registrava o boletim de ocorrência na delegacia.





A adolescente procurou a delegacia na segunda-feira (21) relatando que o suspeito teve acesso a conversas pessoais da vítima e com essas informações passou a ameaçá-la através do aplicativo WhatsApp, exigindo que ela mandasse fotos íntimas do seu corpo.





Temendo as ameaças iniciais feitas pelo suspeito, a menor mandou as fotografias, porém as exigências não cessaram e ele continuava exigindo novas fotos, assim como que a menor fizesse chamadas de vídeo em que era obrigada a mostrar se mostrar sem roupas, desta vez já sob novas ameaças de divulgar na internet as imagens que ela já havia enviado.





Nas últimas conversas, o suspeito estipulou o prazo até 29 de dezembro, para que menor encontrasse pessoalmente com ele, para que tivessem relações sexuais. Não suportando mais o constrangimento sofrido, a menor procurou a Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência contra o suspeito.





No momento em que estava na delegacia, o suspeito entrou em contato com a vítima novamente exigindo a data para o encontro. Com informações, do suposto local em que ele estaria, os policiais realizaram diligências até o endereço conseguindo realizar a prisão em flagrante do suspeito, dentro de um veículo em uma Avenida da cidade.





Com ele foi apreendido o aparelho celular em que trocava mensagens com a vítima exigindo as fotos íntimas. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Vila Rica, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelos crimes de constrangimento ilegal e armazenamento de imagens íntimas de criança ou adolescente.





Fonte: Assessoria