Polícia suspeita que menino Heitor tenha embarcado em ônibus na rodoviária de Lucas do Rio Verde

A Polícia Civil esta fazendo, neste momento, análise das imagens das câmaras de segurança do terminal rodoviário de Lucas do Rio Verde, que podem ser de Heitor Maciel dos Santos, de 2 anos, desaparecido desde quinta-feira. Os investigadores ainda não confirmam que a criança que aparece brincando com outra é ele. Familiares também acompanham o trabalho policial para ajudar na identificação.





De acordo com o investigador Wladimir Mesquita, toda informação é muito importante para ajudar esclarecer o caso. “As imagens estão sendo analisadas pela equipe de inteligência e da Polícia Militar. É algo muito importante. Alguns familiares afirmam que é ele e outos não reconhecem. Já foi solicitada toda a lista de passageiros que embarcaram no dia. Os bombeiros continuam as buscas nas proximidades da casa onde ele desapareceu. Vamos continuar os trabalhos para tentar encontra-lo”.





Esta manhã, o soldado do Corpo de Bombeiros de Sinop, Bruno Ferreira Lima e o cão Luke reforçaram em Lucas do Rio Verde , as buscas ao garotinho. O binômio, como é conhecida a dupla (militar e cão) participou do resgate de vítimas no soterramento da mineradora em Brumadinho (MG).





O major e comandante do Corpo de Bombeiro de Lucas, Alex Queiroz da Silva disse, esta manhã, ao Só Notícias, que a Polícia Civil também trabalha nas buscas por acreditar num possível sequestro da criança. “Estamos trabalhando com várias hipóteses. Uma delas é que ele tenha sido levado. Temos conversado com a Polícia Civil que investiga essa possibilidade. Uma pessoa que passou pelo local, no horário que ocorreu o fato e relatou que viu a criança na às margens da MT-449. Afirmou ainda que não parou porque viu pessoas próximas e pensou que fossem parentes. Depois que ficou sabendo do desaparecimento relatou isso para polícia também. Isso reforça ainda mais a possibilidade pelo sequestro da criança”.





Os pais e o menino residem em Campo Novo dos Parecis e foram a Lucas passar o Natal com a avó da criança. Na quarta-feira à tarde, por volta das 15h, na véspera de natal, teria ocorrido queda de energia, o pai e mãe saíram para resolver o problema e a criança teria desaparecido.





Fonte: https://www.sonoticias.com.br/policia/policia-analisa-imagens-de-cameras-de-rodoviaria-em-lucas-que-podem-ser-de-crianca-desaparecida/