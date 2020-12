Prefeitura de Lucas do Rio Verde abre seletivo e oferece salários de até R$ 5,7 mil

As vagas são para os cargos de professor nas áreas de Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, Informática, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Magistério. Também serão preenchidos os cargos de monitor educacional, motorista, padeiro, nutricionista, técnico de infraestrutura na área de alimentação, psicólogo e agente comunitário de saúde.





As inscrições começam no dia 22 e vão até 31 de dezembro. Os candidatos deverão pagar taxas de R$ 10, R$ 20 ou R$ 30, dependendo do cargo escolhido. Todos serão submetidos a provas objetivas, que estão previstas para o dia 24 de janeiro. O dia de realização dos exames poderá sofrer alterações dependendo do cenário da pandemia de coronavírus.





Como visa a formação de cadastro de reserva, o seletivo não estipula uma quantidade de candidatos a serem convocados. Desta forma, os profissionais serão chamados conforme a demanda do município. O seletivo terá validade de um ano, mas poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez.