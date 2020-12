Princípio de incêndio em escola de Alta Floresta é controlado pelos Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (09/12), O Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta (7ª CIBM) recebeu uma solicitação para atender uma ocorrência em estabelecimento de ensino na avenida Perimetral Rogério Silva. O solicitante informou que avistou uma fumaça vindo da placa solar que fica no telhado da quadra esportiva da escola.





De imediato uma guarnição bombeiro militar foi despachada para o local informado e, ao acessar a quadra da escola, constatou a produção de fumaça saindo da cobertura onde estão instaladas as placas solares. Imediatamente o sistema foi desativado por meio do painel de controle e, devido ao superaquecimento de placas com a evolução para incêndio, foi feito o uso de uma escada para facilitar o acesso ao foco de incêndio e lançar água, conseguindo extinguir as chamas.





Após o trabalho de combate e rescaldo, a equipe de atendimento repassou as devidas orientações aos responsáveis da escola.





Foram empregadas uma viatura Auto Bomba Tanque (ABT 196), uma escada extensível, mangueiras e esguichos, equipamentos de proteção individual contra incêndio, dentre outros, além de uma equipe de 5 bombeiros militares.





Fonte: http://www.cbm.mt.gov.br/noticia.php?id=2056