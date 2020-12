Processo seletivo da Educação é publicado pela Prefeitura de Paranaíta

A Prefeitura de Paranaíta, no estado do Mato Grosso, anunciou o edital nº 005/2020 de seu processo seletivo que vai contratar profissionais na área da educação para o ano letivo de 2021. O processo seletivo Prefeitura de Paranaíta irá formar cadastro reserva para oportunidades temporárias.

Vagas na área educacional

As oportunidades ofertadas no processo seletivo Prefeitura de Paranaíta são para Professor/Pedagogo em diversas disciplinas, com atuação em jornada de 30 horas semanais, e para Nutricionista, com atuação em jornada de 40 horas semanais.

O Nutricionista será lotado na Secretaria Municipal de Educação, enquanto que o cargo de Professor/Pedagogo terá atuação em escolas da Zona Urbana e Zona Rural.

Confira as disciplinas de atuação para Professor/Pedagogo:

Pedagogo - Licenciatura em Educação Infantil;

Pedagogo - Séries Iniciais do Ensino Fundamental;

História;

Ciências Naturais;

Língua Portuguesa;

Educação Física;

Matemática;

Inglês;

Geografia;

Professor Classe A (habilitado no magistério e cursando o ensino superior);

Professor de Nível Médio (com o ensino médio completo e cursando o ensino superior).

Além dos profissionais com a graduação completa, haverá formação de cadastro reserva para aqueles que estiverem cursando.

Qual a remuneração ofertada pelo município?

Confira abaixo a remuneração de cada um dos cargos em disputa:

Professor Classe A: R$ 2.313,48;

Professor de Nível Médio: R$ 1.850,78;

Demais cargo de Professor/Pedagogo: R$ 3.007,52;

Nutricionista: R$ 4.530,06.