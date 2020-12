Processo seletivo Prefeitura de Cuiabá - MT: 1.924 vagas; até 3,5 mil

A Prefeitura de Cuiabá, no

, retomou o seu novo processo seletivo. Conforme o edital de nº 005/2020/GS/SME, serão fornecidas 1.924 vagas imediatas e cadastro reserva para profissionais de níveis médio e superior. O

abrange remunerações

, dependendo do cargo pleiteado pelo candidato.

De um modo geral, as jornadas de trabalho serão compostas de 30 horas semanais. A exceção reside para os profissionais classificados nos cargos de Professor (todas as especialidades), já que suas cargas horárias vão ser definidas conforme os critérios da administração.

Organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), o certame também fornecerá reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência (PcD). Todos os candidatos aprovados deverão atuar junto à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Inscrições no processo seletivo Prefeitura de Cuiabá

Por meio do site da organizadora, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 04 e 20 de dezembro de 2020 (prazo previsto). As taxas foram calculadas em R$ 35,00 para nível médio, além de R$ 40,00 aos cargos de nível superior (com ou sem especialização).

De acordo com o edital de abertura, a isenção poderá ser solicitada pelo candidato que:

Estiver desempregado;

Receber até um salário mínimo por mês;

For doador regular de sangue e/ou de medula óssea.

Prova de títulos

O processo seletivo Prefeitura de Cuiabá será composto pela análise das qualificações e experiências profissionais (prova de títulos).

Em data prevista no cronograma do edital, os candidatos deverão encaminhar seus documentos pelo site da organizadora. Somente serão classificados aqueles que alcançarem pelo menos 50% da pontuação máxima.

Veja, abaixo, os critérios que vão ser adotados quando os avaliadores forem atribuir as notas:

Formação acadêmica (de acordo com o nível de escolaridade):

Graduação na área de atuação (somente para os cargos de nível médio): 30,0 pontos;

Especialização na área de atuação (somente para os cargos de nível superior): 10,0 pontos;

Mestrado na área de atuação (somente para os cargos de nível superior): 20,0 pontos;

Doutorado na área de atuação (somente para os cargos de nível superior): 30,0 pontos.

Formação continuada:

Curso de formação continuada na área pleiteada (referente aos últimos cinco anos): 5,0 pontos para cada 40 horas comprovadas. Limite de 50,0 pontos.

Experiência profissional:

Comprovação de tempo de serviço na área pleiteada: 5,0 pontos para cada seis meses. Limite de 50,0 pontos.