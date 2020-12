Quadrilha bloqueia ruas, faz reféns e troca tiros com a polícia durante assalto a banco

As ruas de Criciúma, em Santa Catarina, foram palco de terror nas primeiras horas desta terça-feira (01). Uma quadrilha realizou uma megaoperação para assaltar um banco no centro da cidade. O grupo fortemente armado provocou incêndios, bloqueou acessos à cidades, trocou tiros com a polícia e até usou reféns como escudos. As informações são da TV Globo.





De acordo com a Polícia Civil, 30 criminosos teriam participado da ação coordenada. Até as 7h da manhã desta terça, nenhum suspeito havia sido preso. Um policial militar e um vigilante ficaram feridos.





A emissora ouviu morados que relatam terem ouvido os primeiros tiros por volta da meia noite. O ataque durou mais de uma hora. A Prefeitura pediu ajuda de batalhões de municípios vizinhos na tentativa de conter a ação criminosa. Na fuga, os criminosos deixaram parte do dinheiro pelo caminho.