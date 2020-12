Recém-promovido, Nova Mutum conquista inédito título mato-grossense

Impactada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), a temporada 2020 é atípica, com vários campeonatos estaduais sendo finalizados apenas em dezembro. Nesta quarta-feira (23), a festa foi das torcidas de Nova Mutum, Águia Negra e São Raimundo, campeões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, respectivamente.





Recém-promovido à primeira divisão mato-grossense, o Nova Mutum superou o União Rondonópolis por 1 a 0 no estádio Luthero Lopes, na cidade de Rondonópolis (MT), garantindo o título estadual pela primeira vez. O clube da cidade de mesmo nome, que fica a 242 quilômetros de Cuiabá, jogava pelo empate, pois havia vencido em casa por 1 a 0 na partida de ida, no último domingo (20).





O gol que sacramentou a conquista inédita saiu aos oito minutos da etapa inicial, com o atacante Fernandinho. O Azulão, como é conhecido o clube, está garantido nas Copas Verde e do Brasil do ano que vem, além da próxima Série D do Campeonato Brasileiro. O time fará a estreia nas três competições.





