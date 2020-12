Região de Alta Floresta lidera topo da lista de redução de homicídios

A Região Integrada de Segurança Pública (Risp), que tem como cidade polo o município de Alta Floresta se destacou entre as outras 14 região de Mato Grosso na redução do número de homicídios. Os dados foram medidos, em percentual por 100 mil habitantes, entre janeiro a dezembro de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. O número de mortes saiu de 48 ocorrências para 28.





Seguindo a tendência de quedas nos índices criminais, o município também registrou redução de 53% no número de roubos. As informações que creditam os números alcançados são referentes aos Boletins de Ocorrências (BO) registrados. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Superintendência do Observatório de Segurança, vinculada à Adjunta de Inteligência.





Como medida de reconhecimento pelos esforços dos profissionais de segurança, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, instituiu, por meio do Decreto 565, de 15 de julho deste ano, a medalha “Mérito de Segurança Pública”, destinada a reconhecer pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais e estrangeiras, que, no desempenho de suas funções, tenham se destacado para o crescimento e fortalecimento da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.





Compõem a Risp de Alta Floresta, os municípios de Apiacás, Carlinda, Paranaíta, Nova Canaã do Norte, Colider, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Na manhã desta sexta-feira (04.12), o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, e demais lideranças das forças policiais estiveram em uma solenidade, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta, para a entregar a honraria a 47 profissionais.





“Esta medalha está sendo entregue em reconhecimento pelo trabalho de 2019. Neste período, a regional foi a que mais reduziu o número de homicídios no estado de Mato Grosso e foi a segunda que melhor apresentou desempenho na redução de roubos, ou seja, é uma equipe integrada, é uma equipe qualificada com bons comandantes. A sociedade também merece a medalha porque ela também participa, ela também ajuda e não se faz segurança pública sem a participação social”, enfatizou o secretário.





À frente da regional da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), a delegada Ana Paula Reveles, que também recebeu a medalha, disse que a honraria é resultado da integração das forças policiais, mas também pelo empenho de cada servidor.





“Temos feito várias operações em conjunto com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. E os policiais, mesmo diante das dificuldades que enfrentam, sobretudo porque a nossa região é mais longínqua e tem muitas particularidades que dificultam o desempenho das atribuições, mesmo com todas essas adversidades, os policiais realizaram um excelente trabalho, se dedicaram com muito empenho, atenderam com esmero a sociedade e dignificaram e honraram as instituições às quais pertencem”, frisou.





Já o comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel PM Adenilson de Arruda, citou que o reconhecimento é impulso para aprimorar ainda mais os resultados. “Somos uma região grande em espaço demográfico, mas pequeno no número de servidores. E hoje demonstramos o quão abnegados somos na nossa função. O trabalho é intenso, mas seguimos com o apoio da sociedade e da imprensa, que tem divulgado o nosso trabalho”.





Representando o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) da região, o subcomandante major BM Evandro Dias de Souza, disse que o momento é histórico e toda a corporação está de parabéns pelo trabalho. “É com imensa satisfação que nós recebemos esse resultado positivo da segurança pública. Mesmo com as dificuldades que nós temos na nossa região, o trabalho humano é sempre feito com empenho e dedicação para que possa sanar todas as ocorrências da melhor maneira possível. Vamos tentar levar ainda mais alto o nome da Risp de Alta Floresta”, declarou.





Na oportunidade da visita ao município, o secretário esteve nas sedes da Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).





Em Sinop





Também nesta sexta-feira, o secretário da Sesp e gestores das demais unidades das forças de segurança visitaram o município de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). Um encontro entre as lideranças locais foi realizado na Câmara de Vereadores do município. Ao todo, oito profissionais foram homenageados.





A cidade de Sinop foi o terceiro município com a maior redução em roubo e atingiu o percentual de 44% em queda nesta modalidade criminal.









“Quero agradecer a inciativa da Secretária de Segurança Pública, que está realmente homenageando, privilegiando, reconhecendo o trabalho daqueles profissionais que estão na linha de frente no dia a dia, no enfrentamento direto da criminalidade, é extremamente importante esse reconhecimento porque nos motiva”, declarou o comandante regional da Polícia Militar, coronel PM Wesney de Castro Sodré.





Para o delegado do setor de homicídios, Braulio Junqueira, a horaria recebida é um incentivo a mais. “Mostramos aqui que com trabalho, o resultado aparece. Tivemos diminuições significativa nos índices, mas o trabalho não para, vamos continuar”.





Com a medalha em posição de destaque no uniforme, o sargento BM do 4º Batalhão, Washington Vincent Claro Haddad, falou da alegria de ser um dos homenageados.





“Gostaria de agradecer o de ser agraciado com a medalha e informar para toda a população de Sinop que o Corpo de Bombeiros Militar trabalha no período de 24 horas, diuturnamente, de segunda a segunda, para passar o máximo de segurança para a sociedade sinopense”, enfatizou.





Além do secretário da Sesp, Alexandre Bustamante e do secretário adjunto de Integração Operacional, coronel PM Victor Fortes, participaram da visita aos municípios o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Alessandro Borges Ferreira; o diretor da Politec, Rubens Okada; e o delegado Joaquim Leitão Júnior.





Nas próximas semanas, os profissionais dos municípios de Primavera do Leste, Pontes e Lacerda e Água Boa também serão homenageados.