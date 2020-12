Rio seco dificulta andamento do Mutirão de Limpeza 2020 no Teles Pires

Apesar de ter já ter sido lançada a edição 2020, o Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires, em Alta Floresta, que tinha previsão para recolhimento de lixo e Dia D ainda para neste ano, poderá sofrer um atraso. Conforme os organizadores, o baixo nível do rio é a principal razão.





Realizado há 10 anos, o Mutirão de Limpeza que acontece sempre dias após o fechamento da temporada de pesca, já aconteceu até no final de novembro. Mas a maioria das edições foi no último mês do ano. Assim era previsto para 2020. No entanto, a pouca chuva tem preocupado os voluntários que falam inclusive em piracema comprometida. “Em anos anteriores nesse período os peixes já estavam certamente desovando, em afluentes do Teles Pires que também já havia enchido o suficiente para podermos navegar bem e começar o recolhimento do lixo na região do Porto de Areia, em Carlinda e Paranaíta. Mas este ano tá complicado”, relatou a comissão organizadora.





Oslen Dias, o Tuti, um dos idealizadores do evento, ressaltou também que o alagamento do Teles Pires em Colíder, Sinop e região de Paranaíta, devido usinas hidrelétricas, tem acarretado no impacto já que as barragens seguram o maior volume de água para produzir energia e por outro lado, os outros trechos do rio ficam com nível muito inferior comparando à época quando não havia hidrelétricas. “E tudo depende da chuva”, resumiu o voluntário acreditando que até 10 de janeiro o Mutirão de Limpeza será realizado.