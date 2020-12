Seciteci ofertará sete mil vagas gratuitas para 75 cursos profissionalizantes em 2021

Para o ano de 2021, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) vai ofertar pelo menos sete mil novas vagas para cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento e técnico, tanto presenciais quanto na modalidade de ensino a distância (EAD).





Os cursos começam a partir de janeiro de 2021 e os editais com ofertas de vagas serão divulgados ainda neste mês de dezembro.





O secretário Nilton Borgato explica que a Seciteci pretende oferecer mais de 75 opções de cursos em diversas áreas de atuação, com o objetivo de capacitar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho, diminuindo as desigualdades sociais e ampliando a geração de emprego e renda no Estado.





“Estamos trabalhando fortemente para conseguir promover parcerias e apoios para ampliar ainda mais o número de vagas. Estas sete mil, conseguiremos executar por meio de recursos estaduais e do governo federal, recursos já garantidos”, explicou.





Segundo o secretário adjunto de Educação Profissional e Superior da Seciteci, Stephano do Carmo, serão formadas 125 novas turmas, sendo 86 presenciais e as demais na modalidade EAD.





“A qualificação prepara os jovens para um futuro melhor, pois abre portas e facilita o ingresso ao mercado de trabalho. Portanto, muitas pessoas serão beneficiadas com esses cursos”, ressaltou.





O superintendente de Educação Profissional e Superior da Seciteci, Aryeh Hessel Craveiro, reforça que estas novas oportunidades foram conquistadas graças ao planejamento educacional e estratégias adotadas pela gestão.





“Nossos esforços se concentraram em organizar um calendário executável dentro das nossas condições, e para isso faremos processos seletivos para contratar professores, além de adaptações dos nossos métodos de ensino para garantir a segurança de alunos e trabalhadores, por conta da pandemia”, disse.





A coordenadora de Educação Profissional e tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, explica que, entre os cursos mais procurados, estão os técnicos de: agropecuária, administração, enfermagem, edificação, guia de turismo, operador de computador, programador web e promotor de vendas.





“Nossos cursos são muito concorridos, porque atendem áreas em constante crescimento no Estado. Quanto aos editais, eles serão divulgados à medida que os cursos forem formatados e as vagas disponibilizadas. Para as primeiras turmas, o edital será lançado até o final deste mês, no site da Seciteci”, disse.





Fonte: http://www.mt.gov.br/web/secitec/-/15981706-seciteci-ofertara-sete-mil-vagas-gratuitas-para-75-cursos-profissionalizantes-em-2021