'Vacina' contra covid-19 é vendida por camelôs

Além de seguir as recomendações de prevenção à covid-19 durante a pandemia, é preciso ficar atento aos diversos tipos de golpes envolvendo a doença, e eles não estão restritos à internet. Começou a circular nas redes sociais que camelôs de Madureira, bairro da Zona Norte da capital do Rio de Janeiro, estão oferecendo "vacinas" por R$ 50, que podem ser aplicadas na hora por R$ 10 adicionais.





Não se sabe ainda qual é o conteúdo da embalagem que procura imitar a da CoronaVac , substância desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac.





Entretanto, autoridades alertam que, definitivamente, não se trata do imunizador; sendo assim, efeitos colaterais do que quer que esteja incluído no produto falso são também desconhecidos.