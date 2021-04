Incêndio em silo destrói 38 toneladas de arroz em Alta Floresta

Um incêndio em um silo destruiu 38 toneladas de arroz em uma propriedade em Alta Floresta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado na sexta-feira (9) e foi combatido. Ninguém se feriu.

De acordo com os bombeiros, os brigadistas da propriedade já tinham começado a apagar o fogo. Quando os militares chegaram na saída da MT-208, souberam que as chamas tinham sido controladas e retornaram para a base do batalhão.

Meia hora depois, a equipe foi acionada novamente pois os focos tinham retomado em uma parede do secador de grãos. Os bombeiros foram ao local e controlaram o incêndio.

Fonte: https://matogrossomais.com.br/2021/04/12/incendio-em-silo-destroi-38-toneladas-de-arroz-em-mt/