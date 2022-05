Após curto-circuito, ônibus da Rio Prata é destruído por incêndio em Alta Floresta

Nesta quinta-feira por volta das 18h14min, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua sua unidade na cidade de Alta Floresta realizou o combate a um incêndio em um ônibus de Locações e Fretamento da Empresa Rio Prata que está localizada na Avenida Teles Pires no Bairro Santa Maria.

Segundo informações do gerente de pátio, o incêndio foi provocado por um curto-circuito no sistema de partida do veículo. Não houve vítimas, pois somente o motorista estava no referido ônibus.

Quando percebeu que o fogo iniciou, ele saiu do veículo e tentou conter o princípio do incêndio, mas o fogo se espalhou rapidamente. O mesmo buscou ajuda e foi realizada a solicitação de socorro ao quartel da 7ª CIBM.

Ao chegar no local, a guarnição da viatura de combate a incêndio se deparou com o ônibus tomado pelas chamas. Foram Armadas duas linhas diretas e iniciado o combate ao incêndio.

O veículo em chamas estava ao ar livre mas, próximo de outro veículo semelhante que estava em manutenção. Devido a alta temperatura, o incêndio iniciou a propagação por irradiação para este, porém, houve a intervenção dos Bombeiros Militares que impediram que as chamas evoluíssem e danificassem outros ônibus. Mesmo assim, o para-brisa e os retrovisores foram avariados pela alta temperatura.

O Primeiro ônibus que teve a cabine e toda estrutura da carroceria consumida pelo fogo. Apenas a parte do chassi ficou preservada. As Outras equipes da 7ª CIBM foram com outras viaturas: O auto tanque de combate à incêndio e a viatura de resgate para dar apoio, principalmente no rescaldo. Após eliminar o risco de reiguinição, as equipes retornaram á base do Corpo de Bombeiros Militar.

Fonte: Assessoria