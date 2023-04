Criminosos roubam carga de ouro avaliada em R$ 1 milhão

A polícia acredita que a quadrilha tinha informações privilegiadas sobre a chegada da aeronave e sabia o que iria encontrar.

Os criminosos foram até o bagageiro da aeronave e recolheram as bolsas com o metal precioso que havia sido extraído de um garimpo da região. Uma a uma as bolsas foram levadas a um carro da quadrilha, que depois foi encontrado queimado em uma estrada de terra a cinco quilômetros do aeroclube.