Mais um suspeito de ataque a cidade de MT morre em confronto com a PM

Homem suspeito de integrar a quadrilha que atacou a cidade de Confresa no Mato Grosso foi morto em um novo confronto com a polícia nesta quarta-feira (12) no Tocantins. A força-tarefa está em uma área de mata em perseguição aos criminosos há três dias.





A perseguição começou no domingo (9) quando os criminosos atacaram a cidade, tentando roubar uma empresa de valores. Desde então, eles estão em fuga e a polícia está em busca dos suspeitos.





A morte é a segunda desde o início da perseguição. Na terça-feira (11), um suspeito foi morto na zona rural de Pium. A polícia informou que apreendeu armamentos de grosso calibre, milhares de munições, coletes a prova de balas e até capacetes de uso militar.





A perseguição envolve policiais do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará, além de agentes da PM de Minas Gerais que devem se juntar às buscas nesta quarta-feira (12).





A polícia mantém a orientação para que a população das cidades e da zona rural próximas ao local dos conflitos evitem os deslocamentos na TO-080 e estradas vicinais em um raio de 50 km do em torno de Paraíso do Tocantins.





A quadrilha é conhecida como 'novo cangaço' e está fortemente armada. Eles atiraram contra a base da PM em Confresa e incendiaram pneus.





A tentativa de roubo a uma empresa de valores é mais um episódio em uma série de ataques que têm ocorrido no país nos últimos meses.





A ação violenta desses grupos criminosos coloca em risco a vida de cidadãos e policiais que trabalham para garantir a segurança pública.